Сибирский банк Сбера организовал для детей с ограниченными возможностями здоровья экскурсию по выставке «Россия» на ВДНХ, а также обзорную экскурсию по Москве, сообщает пресс-служба компании.

На выставке «Россия» на ВДНХ ребята посетили павильон Сбера. Там для них была организована масштабная программа пребывания: дети познакомились с историей банка через призму развития России, увидели самые современные технологии, которые Сбер разрабатывает и внедряет в разные сферы жизни регионов страны. Кроме того, для юных экскурсантов в детской локации был организован показ мультиков от Союзмультфильма и развлекательная программа в Лектории.

На следующий день экскурсионного тура для ребят была организована обзорная экскурсия по Москве – ребята посетили другие интересные локации на ВДНХ, Красную площадь, побывали на Воробьевых горах и в других знаковых местах столицы.

«Цель нашего проекта — показать детям возможности Сбера, масштабы нашей страны, всесторонне представленные сегодня на выставке «Россия» на ВДНХ. Этот экскурсионный тур — одновременно культурный и образовательный проект, способный напитать ребят позитивными эмоциями, вдохновить их в учебе и жизни в целом», — прокомментировала HR-директор Сибирского банка Сбербанка Елена Руднева.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают выставка технологий и инноваций банка, образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера, а также экскурсии, детская зона с аниматорами и мастер-классами, и тематические дни.

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