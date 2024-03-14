Когда мы говорим об инновационных стартапах, на ум приходят самые разные отрасли, но сбор и переработка мусора вряд ли окажутся в числе первых. Между тем в Новосибирске вполне активно развивается проект Trash for cash, как раз направленный на утилизацию самых разных отходов. О том, как лучше превращать отходы в доходы, где тут место инновациям и нейросетям, а также о перспективах и потенциале этого рынка «Континент Сибирь» узнал у основателей проекта ДМИТРИЯ БАБЕНКО и НИКИТЫ САБУРОВА.

— Скажите, как вообще возник этот проект? Почему занялись именно сбором и утилизацией отходов?

Дмитрий Бабенко: — Для меня все началось еще в 2013 году, когда с группой партнеров мы организовали небольшое заготовительное производство по сбору макулатуры. Со временем стали пробовать работать с другими видами отходов, занимались утилизацией техники, пластика, металлолома. Так постепенно, года три спустя, возникла идея создания сети пунктов приема и утилизации различных типов вторсырья. Со временем те, с кем я начинал, постепенно занялись другими делами. Я же продолжал держать в уме этот проект и параллельно учился основам предпринимательской деятельности — как правильно написать бизнес-план, привлекать инвесторов и т. д. И уже в 2019 году написал проект при прохождении программы «А-Старт», но стало понятно, что потребуется порядка миллиарда инвестиций. Это слишком большая сумма для стартапа, особенно если нет собственных средств в размере хотя бы трети от стоимости проекта. Но благодаря участию в этой программе сама идея видоизменилась в духе шеринговой экономики — вместо создания своей инфраструктуры с нуля проект направлен на использование уже существующей. Так родилась идея цифровой платформы по интеграции процессов обращения отходов между владельцами отходов и переработчиками Trash for cash.

— В чем заключается инновационность подхода, чем платформа отличается от того же «Авито», просто более узкой специализации? И как предполагаете зарабатывать с ее помощью?

Д. Б.: — Дело в том, что для решения задачи вывоза и утилизации отходов надо учесть много параметров. Надо правильно определить тип мусора, тот же пластик бывает семи видов, и с каждым работают разные переработчики, оценить его объем, расстояние до пункта, готового принять этот вид отходов, определить способ доставки и многое другое. Наша платформа должна по изображению определить тип отходов, выяснить все необходимые параметры и предложить пользователю оптимальный вариант по утилизации. Чтобы она могла справиться с этой задачей, сейчас мы совместно с представителями Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совершенствуем ее за счет использования алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Никита Сабуров: — Действительно, для переработчиков могло бы хватить и просто очередной интернет-доски объявлений. Но если смотреть на этот рынок как на концепцию экономики замкнутого цикла, понимаешь, что без такой платформы, объединяющей отходообразователей, центры приема и утилизации, а также перевозчиков, не обойтись. Что же касается того, кто и как зарабатывает, то принцип простой. Если имеющийся отход кому-то нужен, то платит тот, кто его забирает, если сам по себе он не востребован, то уже держатель отхода платит тому, кто возьмется избавить его от ответственности за обращение с ним. Платформа помогает сторонам найти друг друга, обеспечивает определенную безопасность сделки и получает свой процент от того, кто платит в этой сделке.

— По вашим данным, есть ли в стране аналоги такой платформы?

Д. Б.: — Своя электронная площадка есть у Российского экологического оператора, но она рассчитана больше на крупный бизнес, который хочет соединять крупных генераторов отходов и крупных переработчиков. Доступ к такой площадке осуществляется на основе абонентской платы независимо от того, совершили вы сделку или нет. Есть такие проекты, как «Снова в дело», «Убиратор», но они нацелены на работу с ликвидными отходами и оказанием услуг вывоза. Сейчас они больше сосредоточены в центральной части России, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге. В большинстве своем это либо отраслевые аукционные площадки, либо сервисы по поиску, которые сконцентрированы на определенных рынках, при этом они не решают проблемы с отходами пользователей комплексно и персонально.

Н. С.: — Наши конкуренты (назовем их так) выбирают какую-то одну плоскость, а платформа Trash for cash нацелена на то, чтобы объединить весь рынок реализации и утилизации отходов, а также рынки выполнения нормативов в рамках расширенной ответственности производителей и климатической отчетности. Мы стараемся сделать его интересным для всех: и для держателей отходов, и для тех, кто эти отходы может использовать или перерабатывать. Это могут быть представители апсайклинга, пункты приема и заготовки вторсырья, переработчики, которые получают новый продукт, используя отходы, утилизаторы с технологией пиролиза и прочие, естественно, в тех случаях, которые допустимы законодательством.

— Поскольку мы заговорили о рынке, насколько он является перспективным, особенно для тех, кто только хочет зайти на него?

Н. С.: — Это пока еще недооцененный рынок, он имеет огромный потенциал для развития, поскольку в обществе растет запрос на сохранение окружающей среды, и одновременно развиваются технологии, которые позволяют не только утилизировать мусор, но и получать от этого существенный доход. Но этот рынок сегодня чрезвычайно зарегулирован, постоянно принимаются все новые нормативные акты, которые затрудняют работу компаниям, если они не имеют явной господдержки. Многие просто не рискуют инвестировать в такие проекты, сегодня ты вкладываешься в утилизацию какого-то типа отходов, а завтра директивно кто-то получает статус единого государственного оператора и монополизирует все это направление. Так что перспективы этого рынка раскроются в полной мере, если государство даст больше места для инициативы его участникам.

— Вы сказали, что проект платформы возник в 2019 году. Сейчас 2024-й. Почему работа над ним идет так долго, есть какие-то технологические барьеры или дело в финансах?

Д. Б.: — Главным образом, тормозила финансовая составляющая. Мы не сразу смогли получить гранты или привлечь другое финансирование, в результате команда, которая была привлечена под проект изначально (это были в основном студенты), распалась. Но я эту идею не бросал, юрлицо было открыто. И в самом конце 2022 года удалось войти еще в одну программу и получить 300 тысяч на развитие проекта. В течение прошлого года сформировалась новая команда, за счет этих средств был сделан прототип платформы, и, опираясь на этот результат, мы пошли стучать во все двери, искать инвесторов уже для выхода с этим продуктом на рынок.

— Сегодня заявлено много механизмов поддержки инноваций и стартапов. Каков ваш опыт их использования?

Д. Б.: — Очень большую роль в плане поддержки для нас сыграл Новосибирский областной инновационный фонд. В прошлом году он пригласил нас поучаствовать в Сибирской венчурной ярмарке, помог к ней подготовиться. Как раз там у нас прошли прямые переговоры с различными производствами, венчурными фондами. Там же мы получили приглашение на неделю инноваций IN’HUB в Иннополисе, где мы получили интересное предложение о сотрудничестве с «ТЕХНОНИКОЛЬ». Также мы получили субсидию от областного министерства науки и инновационной политики, за счет которой сейчас и ведем исследования с НГТУ по использованию технологий искусственного интеллекта в работе платформы.

Н. С.: — Из всех наших попыток получить поддержку Сибирская венчурная ярмарка оказалась самым оптимальным вариантом. Формат этого мероприятия, основанный на прямом общении с потенциальными инвесторами, очень подошел нашему проекту. Это был диалог, интересный обеим сторонам.

— А были инструменты поддержки, которые в вашем случае не сработали, и если да, то почему?

Д. Б.: — Три года мы обращались в Фонд содействия инновациям, нам несколько раз заворачивали заявку, указывали на какие-то недостатки. Причем если в первые разы это были понятные недоработки, заявка действительно была сырой, то в последний раз, если честно, я сам не понял, почему мы не прошли отбор. В любом случае фонд работает с организациями только в первые три года их существования, так что для нас этот механизм уже недоступен. Какие выводы я могу сделать: если хочешь получить поддержку от этого фонда, может быть, не стоит спешить с регистрацией юрлица, это даст больше времени на подготовку заявки. Ну и доработку заявок надо проводить максимально быстро, чтобы было больше возможных попыток.

— На какой стадии находится проект сейчас и когда он заработает в полном объеме?

Д. Б.: — Как я сказал, прототип уже готов, в апреле мы рассчитываем запустить тестовую версию в открытый доступ для пользователей. Она будет бесплатной, но с ограниченным функционалом. И в течение этого года мы надеемся вывести ее на должный уровень, прежде всего, это касается совместных разработок с НГТУ, после чего можно будет говорить уже о предоставлении услуг на платной основе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Болотов, директор ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд»:

— Задача нашего фонда — содействовать развитию инновационных проектов и технологий в регионе, включать их в систему мер государственной поддержки инновационного развития, стимулировать спрос на инновации. Мы помогли разработать презентационные материалы для проекта Trash for cash, консультируем ребят по мерам поддержки Фонда содействия инновациям и Фонда «Сколково». Проект стал победителем конкурсного отбора для участия в Сибирской венчурной ярмарке 2023 года. Кроме этого, проект компании вошел в ТОП-100 проектов форума Архипелаг 20.35 и стал финалистом акселератора «Инновационный бизнес-навигатор».