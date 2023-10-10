Мужчина из Чулыма, получивший приведшую к инвалидности производственную травму, смог взыскать с работодателя миллион рублей компенсации. На это ему понадобилось три года и несколько обращений в суд. В итоге приставы взыскали в пользу пострадавшего запрошенную сумму, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что инцидент, сделавший пострадавшего инвалидом, произошел еще в 2019 году. Мужчина подал судебный иск о возмещении ущерба, но его требования удовлетворили не в полном объеме. Такое решение суда пострадавшего не устроило, и он решил подать апелляцию. Спустя три года судебных разбирательств мужчина добился-таки полного удовлетворения своих требований к работодателю.

В сентябре этого года исполнительный лист о взыскании был передан в управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Работодатель ставшего инвалидом мужчины не торопился исполнять судебное решение — сообщается, что сотрудники ведомства арестовали имущество компании и предупредили руководителя о возможной уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Спустя некоторое время задолженность перед пострадавшим работником все же была погашена — средства списали со счетов организации. ФССП дополнительно взыскала с компании 54 тыся. рублей за неисполнение определения суда в установленный для добровольного погашения срок.

Ранее мы сообщали, что в Новокузнецке судебные приставы арестовали квартиру предпринимательницы, задолжавшей более 300 млн рублей.