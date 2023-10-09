Квартиру предпринимательницы в Кузбассе арестовали из-за долга более 300 млн рублей

Ольга Степанова
 
В Кузбассе приставы арестовали квартиру предпринимательницы из-за долга более 300 млн рублей
Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу

В Новокузнецке судебные приставы арестовали квартиру предпринимательницы, задолжавшей более 300 миллионов рублей. Должница проживала в Москве, занималась крупным бизнесом, в том числе и в Кузбассе, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Судебным приставам удалось установить, что у неё в собственности находится квартира в Новокузнецке общей площадью более 400 кв. м. С участием понятых судебные приставы составили акт описи и ареста имущества, предварительной стоимостью свыше 70 миллионов рублей. В случае неоплаты задолженности недвижимость будет продана на торгах, а вырученные средства направят взыскателю», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что вИркутске бывший начальник отдела судебных приставов, обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при строительстве многоквартирного жилого дома, приговорена к реальному сроку лишения свободы.

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