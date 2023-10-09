«СТС-Автомобили»: 25-летие на рынке и новые бренды

2 октября свое 25-летие отметила компания «СТС-Автомобили», официально представляющая Mercedes-Benz в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также Jeep в Новосибирской области. В новый 25-летний период компания зашла с новыми интересными и актуальными для рынка брендами.

На сегодня в Новосибирске практически не осталось местных автодилеров ─ рынок поделен между компаниями из Москвы, Самары, Красноярска, Барнаула, Краснодара и других городов. Из небольшого количества новосибирских дилеров еще меньше тех, которые были бы основаны более 20 лет назад. В то же время количество лет работы на рынке компании является важным критерием ее опыта, надежности, выстроенности бизнес-процессов и уровня клиентоориентированности. На этом фоне компания «СТС-Автомобили», которая отметила 25-летие и продолжает работать в Новосибирске, Томске и Кемерове ─ очень показательный случай для региона.

В 1997 году, когда была учреждена компания, авторынок Новосибирска еще не был сформирован, а торговля велась в основном с рук, а не из полнофункциональных салонов, построенных по стандартам автопроизводителей. Стратегический выбор в пользу Mercedes-Benz был не случаен. На протяжении своей истории «СТС-автомобили» сохраняли верность бренду, хотя во времена роста рынка было соблазнительно диверсифицировать портфель. Концентрация на Mercedes-Benz позволяла лучше чувствовать марку. «СТС-автомобили» решили «брать» клиентов не количеством брендов, а качеством услуг, сервиса, наличием всех необходимых запчастей.

1 of 4

Но это не означало, что компания не расширяла масштабы своей деятельности. Так, в июне 2006 года в Новосибирске, спустя 5 лет после запуска первого салона Mercedes-Benz на улице Большевистской, был открыт новый, построенный с нуля по всем стандартам производителя дилерский центр площадью 1842 кв.м. В 2003 году «СТС-автомобили» запустили филиал в Кемерове, который в 2005 году был переведен в полноценный салон площадью более 1000 кв.м. В 2003 году был открыт филиал в Томске, а в ноябре 2007 года произошло официальное открытие салона площадью 1580 кв. м. Не обходила компания вниманием и родной регион. В 2014 году был открыт новый дилерский центр Mercedes-Benz в городе Обь Новосибирской области. В свою очередь в 2019 году состоялось официальное открытие дилерского центра марки Jeep на Большевистской.

«Мы прошли длинный путь от небольшой фирмы до крупного межрегионального автодилера. Мы стали не просто продавцами автомобилей или сервисниками, а настоящими экспертами в своей области. Мы научились создавать комфортные условия для клиентов, предлагать им привлекательные условия покупки и обслуживания, ─ отметил генеральный директор «СТС-Автомобили» Павел Костенко. ─ Мы создали команду профессионалов, которые работают на результат и всегда готовы идти навстречу потребностям клиентов. Наша компания – это не только бизнес, но и большая семья, которая работает вместе и добивается общих целей».

2022-ой год поставил всех автодилеров в ситуацию необходимости поиска новых решений и корректировки стратегии дальнейшего развития. Компания «СТС-Автомобили» осталась верна сотрудничеству с Mercedes-Benz, осуществляя полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей этой марки. Изменения, которые произошли с компанией «МБ РУС» (официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России) открыли для дилера новые возможности. В частности благодаря продолжению сотрудничества с «МБ РУС» дилер будет готов в октябре предложить своим клиентам новые интересные автомобили премиальных китайских брендов.

Речь идет об автомобилях марки AITO, которая является автомобильным суббрендом хорошо известной российским покупателям компании Huawei. Клиентам уже доступен для заказа гибридный полноприводный кроссовер AITO M5 (от 6,85 млн рублей) и более крупный кроссовер М7 (от 7,4 млн рублей). «СТС-Автомобили» также осуществляет гарантийное обслуживание этих автомобилей.

Другой, не менее интересный и долгожданный бренд ─ Hongqi (в переводе с китайского — «Красное знамя»), который был основан в КНР в 1958 году. Автомобили Hongqi являются носителем передовых технологий, доступных в Китае, и соответствуют всем высоким международным стандартам качества. Hongqi используются в качестве автомобилей для первых лиц государства, и в родном Китае бренд находится в числе лидеров в премиум-сегменте. Автомобили сочетают в себе роскошь и комфорт, а также отличную управляемость, обеспечивая удовольствие от вождения и безопасность. На сегодня в дилерском центре доступны для заказа две флагманские модели бренда: премиальный седан H9, который оснащен гибридной установкой (2,0Т + 48V), а также полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9 с двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт. Кроме того, ожидается появление полноприводного внедорожника HS5 и седана H5 New.

1 of 2

Также в портфеле «СТС-Автомобили» теперь есть бренд Li Xiang, который успешно зарекомендовал себя в производстве электромобилей с расширенным запасом хода. Клиентам уже доступны для заказа гибридные кроссоверы Li Xiang L7, L8 и L9.

Кроме того, в компании готовы предложить клиентам легкую коммерческую технику ─ фургоны и микроавтобусы Foton. Также «СТС-Автомобили» официально представляет технику китайской марки Hisun. Это крупнокубатурные квадроциклы, багги и мотоциклы для активного отдыха. Всего линейка марки состоит из 11 моделей, поэтому каждый клиент может найти для себя подходящий вариант.

Более детально познакомиться с упомянутыми автомобилями и условиями их покупки можно в дилерских центрах компании.

«СТС-Автомобили»

г. Новосибирск, Большевистская 1, +7 (383) 363‒89‒10

г. Обь, Омский тракт, 1/2, +7 (383) 363‒95‒62

г. Томск, Пушкина, 61а, +7 (3822) 90‒00‒64

Кемерово — Ленинск-Кузнецкий трасса 4 километр, 1, +7 (3842) 77‒55‒55

https://sts-avtomobili.ru

Реклама. ООО «СТС-Автомобили» ОГРН 1195476074640

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.