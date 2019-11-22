Официально представляющая в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях бренд Mercedes-Benz компания «СТС-автомобили» впервые в своей 22-летней истории пополнила свой портфель брендом Jeep. 15 ноября в Новосибирске прошла торжественная церемония запуска дилерского центра Chrysler/Jeep в уже привычном и удобном для жителей города месте — на Большевистской, 1.

Торжественное открытие 15 ноября прошло с аншлагом — дилерский центр общей площадью порядка 800 квадратных метров был заполнен потенциальными и действующими клиентами компании, а также партнерами. И, конечно, самими автомобилями легендарной американской марки Jeep. Этого момента в компании ждали давно. Напомним, что первый тендер на право быть официальным дилером Jeep в Новосибирске проводился в 2007 году, когда импортером Jeep и Chrysler являлся «ДаймлерКрайслер РУС» (поскольку Chrysler глобально входил в один концерн с Mercedes-Benz). Хотя в соседних городах Сибири, в частности, в Омске и Красноярске, дилерство Chrysler закономерно отдавали действующим партнерам Mercedes-Benz, в Новосибирске импортер решил «довериться» новому монобрендовому игроку рынка, который в условиях кризиса 2010 года был вынужден закрыть свой дилерский центр на ул. Петухова и уйти с рынка.

Однако теперь можно уверенно говорить о том, что Jeep нашел достойного и, главное, долгосрочного партнера. Компания «СТС-автомобили» работает с брендом Mercedes-Benz вот уже 22 года, официально представляя его в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, и за этот период накопила значительную по своей величине клиентскую базу. Когда в прошлом году «СТС-автомобили» приняли решение оставить в своем салоне на Большевистской только сервис по марке Mercedes-Benz, то встал вопрос о том, как эффективнее всего использовать шоу-рум. Часть высвободившихся площадей было решено использовать для марок Chrysler и Jeep. Шоу-рум занял порядка 400 кв. м, и в нем может легко экспонироваться весь модельный ряд марок. Саму локацию можно считать очень удобной для клиентов, поскольку салон на Большевистской, 1 располагается на транспортной развязке и находится очень близко к центру города. Теперь, заезжая на сервис Mercedes-Benz или просто проезжая мимо, любой желающий может воочию познакомиться с автомобилями Chrysler и Jeep, а также принять участие в тест-драйве.

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Немаловажно и то, что брендом занимаются сотрудники, не только прошедшие обучение у дистрибьютора Chrysler/Jeep, но и имевшие ранее многолетний опыт работы в премиум-сегменте с маркой Mercedes-Benz. Это означает, что клиенты Jeep не останутся в стороне и получат премиальное обслуживание, а также индивидуальный подход.

Как пояснил «Континенту Сибирь» генеральный директор «СТС-автомобили» Павел Костенко, компания планирует самым активным образом продвигать Jeep и верит в большие перспективы этого бренда. «Jeep — это легендарная марка с богатой историей. В 90-ые бренд Cherokee был одним из самых узнаваемых на рынке. Сегодня Jeep предлагает очень интересный и актуальный для региона модельный ряд, который отличает, в том числе, и выгодное соотношение цены и качества в премиум-сегменте», — поясняет Павел Костенко. И действительно, цена на Compass начинается от 1,7 млн рублей, на Cherokee — 2,25 млн рублей, на Grand Cherokee — 2,85 млн рублей, на Wrangler — 3,36 млн рублей.

По словам Павла Костенко, с учетом географии деятельности компании «СТС-автомобили» оценить преимущества автомобилей Jeep смогут также и жители Кемеровской и Томской областей.

И действительно, появление дилера Jeep важно с точки зрения всей Сибири. Ведь на сегодня среди городов Сибири официальный дилер Jeep пока есть только в Красноярске. По данным АЕБ, в первом полугодии 2019 года в этом городе было продано 10 новых автомобилей Jeep. По данным «Автостат.Инфо», всего в первом полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 28 новых автомобилей Jeep: 15 Grand Cherokee, 7 Wrangler, 4 Compass, 2 Cherokee.

Дилеры, ранее работавшие с маркой, позитивно оценивают ее возвращение. «Jeep — перспективный бренд, у него есть своя лояльная аудитория, как и в случае с Honda или Subaru, которая покупает только автомобили этой марки», — поясняет на условиях анонимности топ-менеджер одного из новосибирских дилеров, имевший ранее опыт работы с Jeep.

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Бывший исполнительный директор компании «Автостарт» Олег Куликов также считает, что «СТС-автомобили» сделали абсолютно верный выбор. «Во-первых, Jeep — легендарная марка наравне с Harley-Davidson или Xerox. Это заметно упростит вхождение в рынок, поскольку всегда проще продавать то, что продает себя само. Во-вторых, в линейке Jeep сейчас много удачных моделей, которые, на мой взгляд, вне конкуренции по соотношению “цена/качество/потребительские свойства”. Это и Wrangler, и Trackhawk, и младшие модели», — рассуждает Олег Куликов. По его мнению, выбор Jeep в пользу «СТС-автомобили» логичен. «Заход Jeep через премиального ритейлера — это большой плюс и для марки, и для дилера. Важна и унификация Jeep с Mercedes Benz. Немцы оказали очень большое влияние на Jeep в середине 2000-х (на тот момент Jeep входил в состав концерна DaimlerChrysler — «КС»). Это дало колоссальный скачок в качестве и надежности американцев. То, чего им не хватало. Ну и в заключение хочется пожелать удачи, “СТС-автомобили”. Это пусть и запоздалый, но абсолютно правильный выбор марки, на мой взгляд», — считает Олег Куликов.

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«СТС-Автомобили»

официальный дилер Chrysler, Jeep

г. Новосибирск, ул. Большевистская,1

тел. + 7 383 363 98 10

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