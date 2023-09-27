В 2023 году в Куйбышеве Новосибирской области стартовала инвестпрограмма Сибирской генерирующей компании (СГК) по обновлению теплоснабжения, в рамках которой энергокомпания планирует строительство и реконструкцию блочно-модульных газовых котельных — вместо действующих угольных. Разработку проекта подрядчик выполнит до конца сентября, а строительство и монтаж оборудования запланированы на 2024 год. Информацией об этом поделилась пресс-служба СГК.

Сообщается, что работы по проектированию выполняет научно-производственное предприятие «Сибирский энергетический центр» из Бердска Новосибирской области. Компания специализируется на проектировании по газоснабжению жилых домов, объектов коммунально-бытового и промышленного назначения, а также строительстве газопроводов.

В программе — замена четырех котельных: на улицах Мичурина, Интернатская, Иванова и Каинская. Первую, которая обеспечивает теплом здания детского сада «Тополек», полностью перестроят и переведут на газ. В котельной смонтируют малошумные высокоэффективные насосы, а для подпитки котлов и теплосети — водоподготовительную установку.

Остальные три котельные реконструируют, заменят котлы. Для надежной и безопасной эксплуатации все теплоисточники автоматизируют, оснастят системой диспетчеризации и приборами учета. Система диспетчеризации в режиме реального времени, информация из которой будет аккумулироваться в едином диспетчерском пункте, дает представление о состоянии основного оборудования котельной и его исправности. Все работы планируется завершить в 2024 году. По предварительным оценкам, суммарные вложения составят 83 млн рублей, из них более 5 млн направят на разработку проектной документации.

Ранее мы сообщали, что за 2023 год СГК в рамках инвестпрограммы заменила порядка 90 км трубопроводов в городах Западной Сибири.