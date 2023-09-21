СГК заменила около 90 км трубопроводов в городах Западной Сибири в 2023 году

На инвестиционную и ремонтную программы в пяти городах — Новосибирске, Барнауле, Куйбышеве, Бийске и Рубцовске — СГК направила суммарно порядка 21 млрд рублей. Из них 12,5 млрд рублей — в Новосибирской области, а 8,5 млрд — в Алтайском крае. Все летние работы по замене почти 90 км трубопроводов практически завершены. Энергокомпания начала подключать отопление.

«В целом преобладание инвестиций в обновление теплоснабжающих коммуникаций над текущими ремонтами говорит о том, что органы власти и мы как инвестор приняли ранее правильное решение: города Западной Сибири отнесены к ценовым зонам. Теперь это позволяет нам значительно больше инвестировать в систему теплоснабжения. Да, пока не опережающими темпами, но лучше поздно, чем никогда», — отметил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

В 2024 году энергокомпания планирует вложения в генерирующие мощности и теплосетевое хозяйство Новосибирской области на уровне 15 млрд рублей — по инвестиционной и ремонтной программам. «Полагаю, будет более 30 км отремонтированных и модернизированных теплосетей — против 20 км в 2023 году. В Алтайском крае пик работ по модернизации уже пройден, многое уже сделано, а в Новосибирске наращиваем объемы замены теплосетей», — сообщил Игорь Лузанов.

Все работы на теплосетях практически завершены, готовность к отопительному сезону полная, констатировали руководители теплосетевых подразделений Александр Гросс и Максим Рябенко. Финальные мероприятия уже не влияют на теплоснабжение.

В Новосибирске до начала отопительного сезона — 21 сентября — подключено досрочно 189 объектов, включая 137 детских учреждений, 17 лечебных, 32 общественных здания. В Барнауле, по данным на 20 сентября, за день до официального старта отопительного сезона, СГК получила заявки от пяти социальных объектов — с круглосуточным пребываем детей.

В ближайший месяц подрядчикам СГК в городах предстоит выполнить благоустройство на большей части объектов, где ранее шли работы. Например, в Новосибирске, по словам Максима Рябенко, благоустройство проведено на девяти объектах программы и в ближайшее время завершится еще на трех.

В целом подрядчики стараются успеть благоустроить территории полностью. Но если помешают погодные условия, то порядок наведут в зимнем, временном варианте, а окончательные благоустроительные работы выполнят в мае-июне 2024 года. Это обеспечит необходимое качество.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ремонт теплосетей на улице Коммунистической в Новосибирске близится к завершению.