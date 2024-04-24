Депутаты горсовета инициируют проверку исполнения концессионного соглашения между СГК и мэрией Новосибирска

Какие работы по концессионному соглашению мэрии Новосибирска и Сибирской генерирующей компанией (СГК) не были исполнены в 2023 году и почему? Когда планируется их окончание и повлияет ли оно на график работ текущего года? Депутаты Совета депутатов Новосибирска выступили с критикой концессионера на заседании комиссии по городскому хозяйству.

24 апреля 2024 года в рамках рассмотрения вопроса о реализации концессионного соглашения СГК и мэрии по эксплуатации и реконструкции муниципальных тепловых сетей и котельных Новосибирска директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов сообщил о причинах частичного невыполнения объемов работ 2023 года.

По направлению работ по обновлению ЦТП было освоено только 98 млн рублей из запланированных 698 млн рублей. Мероприятия были частично исполнены на 45 из 68 ЦТП из-за того, что необходимое оборудование было поставлено уже после окончания ремонтного периода, а в течение зимнего отопительного сезона не было возможности отключения тепловых пунктов для проведения работ.

ЦТП — центральный тепловой пункт. Основа тепловой сети поселений городского типа: связывает между собой магистральную сеть и распределительные тепловые сети, подведенные к потребителям тепла

По информации СГК, разработан комплекс мероприятий по выполнению работ на переходящих проектах на сумму 599,7 млн рублей в текущем году: на 39 ЦТП до 31 мая, на 15 — до 1 сентября, на 7 — до 15 ноября. Данные работы не должны повлиять на сроки исполнения мероприятий концессии ранее запланированных на 2024 год.

Председатель комиссии по контролю за органами местного самоуправления Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский обратил внимание на тот факт, что перенос части работ 2023 года на текущий не был согласован с мэрией ввиду отсутствия соответствующего документа. Руководитель концессионера признал справедливость замечания. «На мой взгляд, СГК в очередной раз не выполнила своих обязательств перед городом Новосибирском», — резюмировал депутат и призвал представителей муниципалитета выставить по этому эпизоду «максимальные штрафы».

Итог обсуждению подвел председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин, предложивший провести проверку реализации концессионного соглашения Контрольно-счетной палатой Новосибирска: «Пусть наши аудиторы посмотрят и проинформируют нас».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал об объемах программы капитальных ремонтов и технического перевооружения тепловых сетей Новосибирска, запланированных на 2024 год.