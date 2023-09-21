С начала этой недели на перекрестке новосибирских улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных в центре проезжей части образовался провал, из которого, равно как из ближайших решеток ливневой канализации, идет пар. «Континент Сибирь» обратился за комментарием о судьбе объекта в Сибирскую генерирующую компанию, активно ремонтировавшую коммуникации на этом месте в прошлом году.

Отверстие в асфальте на перекрестке появилось еще в понедельник. Его довольно оперативно прикрыли самодельным заграждением из автомобильных шин и деревянной решетки с отражающей лентой, однако в темное время суток этого явно может быть недостаточно для водителей, чтобы заметить препятствие вовремя. Редакция направила запрос в СГК, силами которой в 2022 году на пересечении улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных почти четыре месяца велся ремонт теплотрассы.

В пресс-службе отметили, что о проблеме знают, решать собираются в обозримом будущем. По данным СГК, на упомянутом перекрестке возник «небольшой дефект теплотрассы». Участок находится на контроле, проведение ремонта на нем планируется на следующей неделе. Таким образом, автомобилистам стоит готовиться к очередным временным ограничениям проезда в центре города. Представитель компании отдельно подчеркнула, что на новом трубопроводе, который СГК и прокладывала в течение нескольких месяцев прошлого года в этом месте, повреждений нет.

Ранее мы писали об ограничении движения по центральным улицам Новосибирска из-за аварийного ремонта теплотрасс.