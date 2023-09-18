Движение на двух центральных улицах будет ограничено в Новосибирске

В Центральном округе Новосибирска введены временные ограничения движения автомобильного транспорта на улицах Революции и Фрунзе из-за сужения проезжей части. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

«С 16 по 30 сентября на 5 метров сужается проезжая часть ул. Революции в районе здания № 31. С 16 по 30 сентября на 9,5 метра сужается проезжая часть ул. Фрунзе в районе административного здания № 96», — говорится в сообщении.

В муниципалитете также уточняют, что ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске ограничили движение на перекрестке Нижегородской и Сакко и Ванцетти.