Движение на двух центральных улицах будет ограничено в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Движение на двух центральных улицах будет ограничено в Новосибирске
Фото: unsplash.com

В Центральном округе Новосибирска введены временные ограничения движения автомобильного транспорта на улицах Революции и Фрунзе из-за сужения проезжей части. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

«С 16 по 30 сентября на 5 метров сужается проезжая часть ул. Революции в районе здания № 31. С 16 по 30 сентября на 9,5 метра сужается проезжая часть ул. Фрунзе в районе административного здания № 96», — говорится в сообщении.

В муниципалитете также уточняют, что ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске ограничили движение на перекрестке Нижегородской и Сакко и Ванцетти.

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