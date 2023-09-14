В Новосибирске ограничили движение на перекрестке Нижегородской и Сакко и Ванцетти

В Новосибирске с 14 по 30 сентября на 4 метра сужается проезжая часть на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской в районе дома по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 52. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Помимо этого, с 14 по 25 сентября вводятся следующие ограничения в Кировском районе: на 8 метров сужается проезд по ул. Ватутина в районе здания № 28а; на 10 метров сужается проезжая часть на перекрестке ул. Ватутина и ул. Вертковской; на 3,5 метра сужается проезд по ул. Вертковской в районе дома № 6.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассах.

Также с 8 часов 15 сентября до 17 часов 16 сентября на 3 метра сужается проезжая часть ул. Станиславского в районе жилого дома № 2. Ограничение связано с проведением МУП «НЕСКО» аварийного ремонта электрокабеля.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что отопительный сезон в Новосибирске начнется по решению мэра.