Появилась информация, что в течение десяти лет на ремонт и модернизацию тепловых сетей Новосибирска планируется выделить свыше 20 млрд рублей. Пик вложений придется на нынешний 2023 год. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.

Как сказано в сообщении, суммарные вложения в теплосетевой комплекс Новосибирска за декаду составят 20,9 млрд рублей. 16 млрд рублей планируется направить на работы по модернизации в рамках инвестпрограммы, еще 4,9 млрд рублей относятся к средствам, которые вложит в обслуживание и ремонт теплосетей СГК в рамках концессии.

В этом году в Новосибирске выполняются реконструкция и техническое перевооружение 21 км тепловых сетей. Кроме этого, в программу модернизации включен 61 центральный тепловой пункт с высокой степенью износа. На эти работы предусмотрено 700 тыс. рублей. Суммарные же вложения в теплосетевой комплекс города за этот год составят 3,6 млрд рублей — это максимальная сумма годовых расходов за упомянутый десятилетний период.

Ранее мы рассказывали, что новосибирскую ТЭЦ-3 посетил министр энергетики РФ.