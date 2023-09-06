Министр энергетики РФ посетил Новосибирскую ТЭЦ-3

Ольга Степанова
 
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил Новосибирскую ТЭЦ-3
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов (слева), директор Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков (справа). Фото предоставлены пресс-службой СГК

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил Новосибирск с рабочей поездкой, в рамках которой провел заседание правительственной комиссии по вопросам подготовки электроэнергетики и ЖКХ СФО к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов. Помимо этого, основными темами стали модернизация объектов ТЭК, развитие сетей и генерации, перспективы программ газификации в Новосибирской области.

Министр выразил желание посмотреть, как работает Новосибирская ТЭЦ-3, которая прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности) и готовится к масштабной модернизации.

«Молодцы, порядок поддерживаете», — констатировал Николай Шульгинов, осмотрев производство. При этом он подчеркнул важность обновления теплоэлектростанции, расположенной близко к центру города.

На фото слева направо: исполнительный директор СГК Павел Барило, технический директор СГК Сергей Пушкин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов

Напомним, что с 2024 по 2027 год станцию ждет обновление, сопоставимое по масштабам со строительством теплоэлектростанций в советский период, с инвестициями объемом свыше 12 млрд рублей. На ТЭЦ-3 заменят два турбогенератора. В котельном цехе проектом предусмотрен монтаж нового котла и замена старого; строительство новых электрофильтров.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область готова к новому отопительному периоду.

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