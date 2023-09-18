Калининградский завод «АВТОТОР» назначил еще двух дилеров Kaiyi и BAIC в Новосибирске

Компания «Сармат», представляющая в Новосибирске ГАЗ, Kia, Dongfeng, Jetour, Changan, а также ГК «Автолига», представляющая в Новосибирске CHERY, Peugeot, Citroen, Isuzu, FAW, УАЗ, HAVAL, стали официальными дилерами китайских марок Kaiyi и BAIC. Информация об этом размещена на сайте дистрибьютора. Ранее «Сармат» также выиграл тендер на право быть вторым дилером завода «Москвич» в Новосибирске.

Напомним, что автомобили китайских брендов Kaiyi и BAIC на сегодня выпускаются в Калининграде на заводе «АВТОТОР». В частности Kaiyi является дочерним брендом корпорации CHERY. Его модельная линейка на сегодня состоит из седана E5, а также компактных кроссоверов X3 и X3 Pro. До конца года также ожидается появление среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Что касается BAIC, то его модельный ряд на сегодня состоит из седана U5 Plus, кроссовера X35, внедорожника BJ40. Ожидается дальнейшее расширение модельных линеек обоих марок.

Ранее «АВТОТОР» активно развивал присутствие марок Kaiyi и BAIC до Урала, но долгое время не назначал дилеров в Сибири. По словам сибирских участников рынка, такая задержка была связана с выстраиванием логистических цепочек. Теперь этот вопрос решен, поэтому завод стал назначать первых дилеров в СФО.

Первым назначенным дилером в регионе, как мы писали ранее, стал «Центр НСК» (ГК «Эксперт»), салон которого располагается на Большевистской. Дилерские центры Kaiyi и BAIC компании «Сармат» откроют двери на Богдана Хмельницкого в здании, где сейчас располагается Kia. В свою очередь салоны Kaiyi и BAIC группы компаний «Автолига» Игоря Кошкина запускаются на Станционной в автокомплексе «Луна Авто».

Ранее также стало известно, кто станет официальным дилером Kaiyi и BAIC в Омске и Кузбассе.

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