В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» покажут новые детские фильмы

Центр культуры и отдыха «Победа» к началу учебного года подготовил подборку художественных и анимационных фильмов для детей разных возрастов и семейного просмотра.

На младших школьников ориентирована полнометражная анимационная лента «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (6+), режиссерами которой выступили Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов). Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс.

Ребятам постарше «Победа» предожила отправиться на экскурсию в Санкт-Петербург вместе с героями российского фильма «Чижик-пыжик возвращается» (6+) режиссера Элины Суни. По сюжету одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты, и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого «Петра Первого».

Также будут показаны фильмы «Мой Хатико»(12+), «Панда из космоса» (12+), «Танцующая королева» (12+), «Чижик-пыжик возвращается» (6+), «Девочка Нина и похитители пианино» (6+),

«Шимми: Первый король обезьян» (6+), «Баба Яга спасает мир» (6+), «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (6+).

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