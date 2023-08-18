Какой регион стал лидером СФО по объему производства продукции сельского хозяйства?

Новосибирскстат подготовил данные об объемах производства продукции сельского хозяйства в регионах Сибирского федерального округа по итогам первого полугодия 2023 года. Всего в СФО за отчетный период произведено сельхозпродукции на 234,442 млрд рублей в действующих ценах. Это меньше на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Лидирует в СФО по данному показателю Новосибирская область с объемом сельхозпроизводства в первые шесть месяцев 2023 года 70,527 млрд рублей (снижение на 5,2% в сравнении с прошлым годом). Также в числе лидеров Омская область (39,915 млрд рублей), Алтайский (31,218 млрд рублей) и Красноярский край (24,601 млрд рублей). Меньше всего сельхозпродукции в первом полугодии 2023 года произведено в Республике Тыва (1,803 млрд рублей).

При этом, согласно информации Новосибирскстата, по производству яиц в СФО лидирует Кемеровская область. В первой половине года их здесь произведено 643,5 млн штук. Далее по этому показателю следуют Алтайский край (552,6 млн яиц) и Новосибирская область (551,0 млн яиц).

Лидером по производству молочной продукции в первом полугодии 2023 года среди регионов СФО стал Алтайский край. В хозяйствах всех категорий здесь произведено 551,9 тысяч тонн этого продукта. На следующих местах по производству молока Новосибирская (448,6 тысяч тонн) и Омская (303,3 тысяч тонн) области.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как как изменился индекс промышленного производства в регионах СФО по итогам I полугодия 2023 года.