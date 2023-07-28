Как изменился индекс промышленного производства в регионах СФО по итогам I полугодия 2023 года?

Росстат подготовил данные о текущей динамике промышленного производства в РФ. Объемы промышленного производства в I полугодии 2023 года в России выросли в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 2,6%. В Сибирском федеральном округе в целом зафиксированы точно такие же показатели, что и год назад.

Согласно статистическому отчету в I полугодии 2023 года среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) индекс промышленного производства варьировался от 107,4% в Алтайском крае до 96,2% в Иркутской области и в целом по округу сложился в размере 100%.

При этом большинство регионов СФО показали рост индекса промышленного производства. Среди нарастивших объем также Омская и Новосибирская области с показателями 106,5% и 105,6% соответственно, Республики Хакасия (103,1%), Алтай (102,1%) и Кемеровская область (100,7%).

Падение объемов промышленного производства в СФО в I полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года зафиксировано в Томской области (на 1,4%), Республике Тыва (на 2,0%), Красноярском крае (на 2,2%) и Иркутской области (на 3,8%).

Регионами лидерами СФО по положительной динамике индекса промышленного производства в течение 2023 года (в сравнении с итогами I квартала) стали Новосибирская область, Республика Хакасия и Кузбасс.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал об итогах в секторе промышленного производства в Сибирском федеральном округе за период январь-май 2023 года.