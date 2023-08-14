13 августа состоялось долгожданное новосибирцами открытие «Сибирь-Арены». Гостей комплекса ждала праздничная программа и церемония открытия с главой области и Владиславом Третьяком. Открывшуюся ледовую арену подверг критике депутат новосибирского горсовета Александр Бурмистров.

Бурмистров, являющийся председателем постоянной комиссии по наказам избирателей и членом фракции КПРФ, написал в соцсетях, что по его мнению, в соседней Омской области с задачей постройки современного дворца спорта справились лучше, чем в Новосибирской.

По мнению депутата, новосибирский ЛДС значительно уступает омской «G-Drive Арене», построенной «Газпромнефтью». «На фасаде здания маленький телевизор вместо огромного экрана, лестницы вместо эскалаторов, нет просторного холла с вместительной сценой, низкие потолки, явно дешевле отделочные материалы», — перечислил найденные недостатки «Сибирь-Арены» Бурмистров. Также он отметил, что новому объекту не хватает мест, где в перерывах матча и до его начала могли бы развлечься дети.

Свой пост Александр Бурмистров подытожил тем, что разница (между омской и новосибирской аренами) «очевидна каждому, кто может их сравнить, и разница, эта, очевидно — не в пользу Новосибирска». Также он посетовал, что бесплатный билет на мероприятие ему пришлось приобрести у перекупщиков за 2000 рублей.

Напомним, что «G-Drive Арену» начали строить в 2019 году на месте снесенной «Арены Омск» за счет средств компании «Газпромнефть», а также федерального и регионального бюджетов. Расчетная вместимость арены составляет 12 тысяч человек, а общая стоимость проекта – порядка 12 млрд рублей.

В свою очередь «Сибирь-Арена» открылась для гостей в воскресенье 13 августа. В рамках мероприятия для гостей прошла развлекательная программа с приглашенными артистами, а после нее прошел матч между юношескими сборными России и Беларуси, в котором команда РФ уступила соседям со счетом 1:3. В церемонии открытия приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Владислав Третьяк. «Огромное спасибо нашему президенту за то, что в феврале 2018 года он услышал меня, услышал горожан и подтвердил – здесь никакого коммерческого строительства быть не должно, строим арену», — отметил в ходе церемонии открытия Андрей Травников.

Ранее мы сообщали, что недавно появившееся и вызвавшее бурное недовольство жителей ЖК «Панорама» перекрытие проезда в комплекс начали демонтировать.