Маскот Новосибирского зоопарка переехал в «Сибирь-Арену»?

Маскот Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило медведь Миша официально стал частью хоккейного клуба «Сибирь». Увидеть его на трибунах «Сибирь — Арены» зрители якобы смогут уже с сезона 2024/2025, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Мы благодарны Мише за работу и те эмоции, которые он нес гостям зоопарка. Мы с искренней радостью вспоминаем все моменты, когда он был частью нашей команды. Мы желаем Мише принести нашим друзьям таких же ярких эмоций на трибунах стадиона и вне его, и конечно надеемся на то, что Миша будет достойным другом для команды», — говорится в сообщении.

Тем временем в телеграм-канале хоккейного клуба опубликовали пост-прощание с действующим талисманом команды, пояснив, что контракт с ним расторгнут «по соглашению сторон». На какую должность перейдет Снеговик, не уточняется.

Под постом с трогательным видеороликом, на кадрах которого медведь собирает вещи и переезжает в новый дом, внимательные новосибирцы напомнили, что сегодня, 1 апреля, отмечается всемирный День смеха, и предположили, что кадровые перемены в составе «Сибири» — не более, чем розыгрыш.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирском зоопарке меняется график работы.