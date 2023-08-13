В Новосибирске демонтируют блоки на повороте из ЖК «Панорама»

Ольга Степанова
 
В Новосибирске демонтировали блоки на повороте из ЖК «Панорама»
Скриншот из видеоролика в телеграм-канале депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина

Бетонные блоки на выезде из ЖК «Панорама» по ул. Немировича-Данченко сегодня, 13 августа, начали демонтировать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин.

«Поздравляю жителей Панорамы и Немировича, хорошая демонстрация гражданской активности и солидарности! Теперь закрепить успех и вернуть знак поворота. От меня письмо в понедельник на эту тему», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 августа жителям ЖК «Панорама» (застройщик — Брусника) был заблокирован быстрый въезд и выезд на территорию микрорайона: на участке демонтировали стрелку светофора и установили бетонные блоки, вследствие чего им нужно делать огромный круг. На следующей день недовольные жители в знак протеста заблокировали проезд к новому ЛДС.

Сложившейся ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, поручивший руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Ранее мы писали о том, что проливной дождь затопил Новосибирск. По прогнозу синоптиков в ближайшие дни снова ожидаются ливни.

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