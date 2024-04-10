С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет «Кубок Будущего» – международный турнир с участием перспективных хоккеистов нового поколения. На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги, сообщает пресс-центр правительства региона.

Заместитель губернатора Максим Кудрявцев провел заседание организационного комитета, в ходе которого обсуждались вопросы от количества волонтеров до обеспечения безопасности на объекте. «Турнир для нас ответственный, с участием команд из других стран, поэтому все организационные вопросы должны быть решены своевременно», – обратил внимание вице-губернатор.

Организатором турнира является Федерация хоккея России (ФХР), а в качестве соорганизатора выступает подведомственное министерству физической культуры и спорта Новосибирской области учреждение – ГАУ НСО «Арена» при организационной поддержке ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».

Болельщиков ждет церемония открытия, зоны активности внутри арены, тематические зоны, посвященные странам-участникам и хоккею. Разработан сценарий церемонии открытия, отрисовывается проекция на лед. Напомним, что организаторами объявлен конкурс рисунков, главным призом которого является нанесение данного рисунка на лед на время проведения турнира.

Болельщики в дни турнира смогут наблюдать не только традиционной игрой в хоккей, но и посмотреть более динамичный хоккей «3х3». Матчи такого формата также состоят из трех периодов, но всего по семь минут, а в случае ничьей проводится буллитная серия для определения победителей. Каждое нарушение правил – штрафной бросок вместо удаления. Благодаря такому формату матчи становятся зрелищнее и быстрее.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывший тренер «Трактора» отказался подписывать контракт с ХК «Сибирь».