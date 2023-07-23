Два института новосибирского Академгородка попали в санкционный список США

Под санкции США попали Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Институт лазерной физики СО РАН новосибирского Академгородка. Новый список опубликован 20 июля 2023 года на сайте управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«ИЯФ СО РАН фактически работает под санкциями больше года, производит высокотехнологичное оборудование самостоятельно. Успешный Институт катализа СО РАН находится под санкциями США с 2020 года», — сообщили в телеграм-канале «Советник СО РАН».

Уточняется, что под всевозможными санкциями, которые создают трудности, находятся и продолжают работать Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Институт химии нефти СО РАН (Томск).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие технологии на основе искусственного интеллекта создаются в новосибирском Академгородке.