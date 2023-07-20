На площадке возле новосибирского кинотеатра «Победа» запущен новый летний проект

Компания Tele2 20 июля открыла на улице Ленина «Mixx территорию». Это летнее пространство, на котором в течение месяца будут проходить концерты, лекции, мастер-классы, спортивные тренировки и другие активности. Новосибирск стал первым городом России, где Tele2 реализовала такой проект. На следующей неделе аналогичное пространство появится в Красноярске.

«Mixx территория» заняла площадь перед центром культуры и отдыха «Победа» и проработает до 20 августа. Доступ на площадку свободен для всех желающих. В 18:00 20 июля на ней уже прошел мастер-класс по танцам. 22 июля новосибирцев научат художественной росписи, расскажут об экологии в повседневной жизни, а также проведут функциональную тренировку. Кроме того, в этом день состоится концерт группы The Just. Анонсы предстоящих мероприятий доступны на сайте проекта.

Стоит отметить, что ранее Tele2 уже реализовывала подобные городские проекты. В частности в 2013-2016 годах речь шла о мероприятии «Честфест», которое проходило около новосибирского театра «Глобус». В 2017 году Tele2 устанавливала в Центральном парке мобильный 4G-кинотеатр, а в в 2019 году на Михайловской набережной работал онлайн-парк Tele2. Площадка объединяла в себе образовательную, развлекательную и практическую функции.

Цель «Mixx территории», располагающейся рядом с «Победой» ─ познакомить горожан с одноименными пакетами подписок оператора, которые включают в себя доступ к популярным музыкальным сервисам, онлайн-кинотеатрам и другим востребованным направлениям услуг.

Сейчас, по словам коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» компании Tele2 Максима Соловьева, такой пакет подключает каждый пятый абонент компании в Новосибирской области, однако оператор рассчитывает, что подобные офлайн-активности позволят сделать так, чтобы подписку использовал каждый четвертый абонент в регионе.

Примечательно, что Новосибирск стал первым городом страны, в котором Tele2 реализовала этот проект. На следующей неделе аналогичный проект стартует также в Красноярске.

Напомним, что ранее летнее пространство с лекторием около центра культуры и отдыха «Победа» организовывала авиакомпания S7.