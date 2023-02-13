13 февраля на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов затронул две основные темы прошедшей недели: последствия взрыва газа в доме на Линейной и появление в регионе нового мусорного оператора.

По словам министра, МУП «Спецавтохозяйство», приняв полномочия регоператора у «Экологии-Новосибирск», со своими задачами справляется. «Все ли в порядке? Привлечены субподрядчики? Не было таких проблем, как забастовки, конфликты, шантаж?» – поинтересовался губернатор Андрей Травников. Денис Архипов ответил, что проблем с подрядными организациями не было, все они согласились работать с МУП «САХ». Однако определенные трудности все-таки возникли.

Так, в Баганском районе на прошедшей неделе имели место трудности с вывозом отходов по причине того, что подрядная организация использовала всего одну грузовую машину. Сейчас, по словам министра, «САХ» уже нашло нового подрядчика, у которого в постоянной готовности имеется три мусоровоза. Аналогичная проблема возникла и в Коченевском районе. «Здесь вопрос будет решен в ближайшее время», – заверил Денис Архипов. В Новосибирске в Центральном округе поступали жалобы по невывозу крупногабаритного мусора, все заявки, по данным МинЖКХ, уже отработаны и в первой половине понедельника 13 февраля будет проведена контрольная проверка. По бытовым отходам значительных проблем не возникло.

Андрей Травников поручил министерству внимательно отслеживать работу нового регионального оператора: «Переход должен быть плавным, без сбоев. Чтобы новый региональный оператор не сталкивался с проблемами массового и системного характера».

Причиной лишения статуса регоператора ООО «Экология-Новосибирск» послужило отсутствие банковской гарантии. На момент лишения статуса «Экология-Новосибирск» находилась в стадии банкроства и внешний управляющий Владислав Баряев обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ряд организаций, в том числе материнскую компанию «Экологии», группу «ВИС».