В минздраве уточнили количество пострадавших от взрыва газа в Новосибирске

В результате взрыва газа по улице Линейной в Новосибирске пострадало более десяти человек, большинство из них госпитализированы, сообщили в минздраве региона. Ранее поступила информация о двух погибших в результате инцидента.

По данным ведомства на 13:00 9 февраля, в результате произошедшего утром взрыва газа по улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска пострадали 11 человек, двое погибли.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Ладу Шалыгину, девять пострадавших доставлены в медучреждения.

«Это Городская клиническая больница №1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи №34. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии», – цитирует замминистра Telegram-канал «Новосибирь».

Возле подъезда, разрушенного в результате взрыва, продолжают дежурить врачи. Также отмечается, что одна из городских частных клиник, расположенная недалеко от места происшествия, развернула операционную для оказания первой помощи.

Напомним, что о хлопке в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39/1 в экстренные службы сообщили в 7:43 по местному времени. Известно, что дом проверяли на безопасность минувшей осенью.

В ГУ МВД РФ по Новосибирской области восстанавливают документы пострадавших жильцов.

Отметим, что полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прервал рабочую поездку в один из сибирских регионов и вылетел в Новосибирск в связи с ЧП. Как сообщает окружной информационный центр, в Новосибирске перед полпредом отчитались о мерах по ликвидации последствий происшествия.