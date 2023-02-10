МУП «САХ» назначено регоператором Новосибирской области

МинЖКХ Новосибирской области лишило статуса регоператора ООО «Экология Новосибирск». Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии. Временным оператором назначено МУП «САХ».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области лишило с 11 февраля 2023 года статуса регоператора ООО «Экология Новосибирск». Временным оператором назначено МУП «Спецавтохозяйство».

В правительстве Новосибирской области сообщили, что тарифы не изменятся для жителей.

«С муниципальным предприятием заключено временное, на срок не более 1 года, соглашение, которое прекращает свое действие при выборе регионального оператора на конкурсе», – заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции 10 февраля. Его слова приводит пресс-служба правительства.

В правительстве уточнили, что 2 февраля 2023 г. в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области поступило письмо от внешнего управляющего ООО «Экология Новосибирск» об отказе в исполнении соглашения от 25 июля 2018 года. Согласно №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», министерство имеет право не проводить конкурсный отбор на заключение соглашения при отказе прежнего регоператора от своих обязанностей.

«В настоящее время министерством начата подготовка документации для проведения конкурсного отбора по выбору регионального оператора на постоянной основе», — пояснили в правительстве.

Напомним, что причиной для лишения статуса регоператора ООО «Экология Новосибирск» послужило отсутствие банковской гарантии. Ранее говорилось о том, что компания будет продолжать свою работу на территории Новосибирской области до заключения соглашения с новым регоператором.