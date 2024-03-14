В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Красноярского УФАС России о привлечении ООО «Эко-транс» к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ за участие в антиконкурентном соглашении при проведении закупок на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях Ачинской и Назаровской технологических зон. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решён судом в течение 5 рабочих дней (статья 127 АПК РФ)», — говорится в сообщении.

Как установлено антимонопольным органом, ООО «Эко-транспорт» было отобрано в качестве регионального оператора по обращению с ТКО на вышеупомянутых территориях, где в период с 2019 по 2022 гг. собственными силами осуществляло транспортирование отходов. В 2022 году регоператором было принято решение о привлечении отдельных операторов для транспортировки ТКО в каждой из технологических зон, для чего были проведены закупки в форме конкурса. Заявки на участие в торгах подало только одно юрлицо – ООО «Эко-транс», которое и стало их победителем.

Вместе с тем, как полагает административный орган, действия организатора торгов и их единственного участника были направлены не на расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупках с целью заключения контрактов на лучших условиях, а на создание преимущества конкретному участнику с целью заключения именно с ним контрактов по начальной (максимальной) цене, сформированной в целях последующего увеличения тарифа, установленного для ООО «Эко-транс» как для регионального оператора двух технологических зон.

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