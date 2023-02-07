Власти нашли основание для лишения статуса регоператора Новосибирской области «Экологии-Новосибирск»

Новосибирские власти нашли основание для лишения статуса регоператора ООО «Экология-Новосибирск». Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

7 февраля состоялось заседание новосибирской комиссии по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юрлица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, на котором найдены основания лишения статуса ООО «Экология-Новосибирск». Соответствующую информацию рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем ТГ-канале.

Причиной лишения статуса может стать отсутствие банковской гарантии. Регоператор не предоставил документ в министерство жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

«Если банковской гарантии нет, ООО «Экология-Новосибирск» не имеет права собирать деньги за вывоз твердых коммунальных отходов», — рассказал Шестернин.

Министр уточнил, что ООО «Экология-Новосибирск» будет обязано исполнять обязанности регионального оператора до дня заключения договора с новой компанией.

UPD. ООО «Экология-Новосибирск» уточнило, что принятие решения о лишении статуса регионального оператора принимается министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области в виде приказа о лишении статуса. В настоящее время решение о лишении статуса приказом не утверждено.

Напомним, что регоператор находится в стадии банкротства. Внешний управляющий Владислав Баряев обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ряд компаний, в том числе ГК «ВИС».