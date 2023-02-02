Внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности связанные компании

Внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам регоператора ряд компаний. В их числе – владеющая предприятием «Группа «ВИС».

Как следует из данных, опубликованных на портале «Федресурс», требование касается ООО «КПФ» (75% в «Экологии-Новосибирск»), ООО «ПФ «ВИС» (100% в «КПФ»), АО «Группа «ВИС» (93,5% в ПФ «ВИС») и ООО «Экотранс-Н».

Напомним, что внешнее управление было введено в «Экологии-Новосибирск» в связи с банкротством компании в октябре 2022 года, оно должно действовать до апреля 2024 года. На данный момент внешним управляющим регоператора является Владислав Баряев. В январе 2023 года кредиторы компании приняли решение отменить внешнее управление и ввести на предприятии конкурсное производство, инициативу должен одобрить арбитражный суд.

Также в январе текущего года в отношении менеджмента ООО «Экология-Новосибирск» было возбуждено уголовное дело. Как считает следствие, руководство компании заключило договоры с перевозчиками мусора, заведомо зная, что не сможет исполнить их условия в полном объёме. В итоге регоператор не выплатил за работу сотрудников субподрядчиков 30 млн руб.

Незадолго до возбуждения дела «Экология-Новосибирск» расторгла три из пяти договоров с перевозчиком «Экотранс-Н» — внешний управляющий Владислав Баряев посчитал их экономически невыгодными. Функцию организации передали МУП «Спецавтохозяйство».