И. о. мэра Новосибирска раскритиковал качество уборки улиц и дворов

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания с главами районов и руководителями подразделений раскритиковал качество уборки улиц и внутриквартальных территорий от грязи и пыли после схождения снежного покрова, а также обратил внимание на приведение в нормативное состояние контейнерных мусорных площадок города.

По словам Олега Клемешова, та погода, которая есть на сегодняшний день, идеально подходит для смета остатков зимнего содержания с тротуаров и дорог, очистки лотков и так далее.

«Видно, что начали эту работу. Но она еще в самом зачатке, а времени у нас очень мало. Поэтому эту работу нужно вести более интенсивно и не ссылаться на погоду. Уже достаточно роликов мы видим, когда на тротуары без полива заходят в сухую погоду, и даже механизации не видно — какое-то облако пыли просто движется, и все. Вроде бы новичков нет ни в дорожно-эксплуатационных учреждениях, ни в администрациях районов. Но, тем не менее, на те же грабли мы почему-то продолжаем наступать», — сказал и. о. мэра.

Помимо этого, Олег Клемешов обратил внимание на мусор, который не убирается на остановках, вдоль улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях, напомнив, что большинство контейнерных площадок находится на муниципальной территории, соответственно, управляющие компании должны принимать непосредственное участие в их уборке. Также глава города распорядился назначить объезд по районам с комитетом по жилищной инспекции, чтобы проверить, насколько контейнеры приведены в нормативное состояние. «Я думаю, там будет на что «полюбоваться», — заключил Олег Клемешов.

Согласно данным пресс-центра городской администрации, за прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 36,8 тонны мусора и 438,5 тонны грязи. На уборку города вышли 296 единиц техники. Дорожные службы очистили 43 парковки, островка безопасности, заездных кармана, 139 остановок общественного транспорта, 18 лестниц, 41 дорожный знак, вскрыли 293 ливневки. Подмели 254,8 км тротуаров и дорог, отмыли 6810 погонных метров «джерси». В ручной уборке были задействованы 165 человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Травников поручил начать мыть Новосибирск.