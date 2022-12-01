По итогам ноября 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Задержан Александр Мысик. Фото из архива «Континента Сибирь»

1Александр Мысик задержан по делу о ледовой арене Новосибирска

16 ноября был задержан глава муниципального учреждения «Метро МиР» Александр Мысик. Он подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве дорог к ледовой арене в Новосибирске.

Фото из архива «Континента Сибирь»

2Оборонное предприятие Новосибирской области расширяет мощности

Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Анозит» объявило тендер на реконструкцию для создания новых производств в рамках гособоронзаказа. Максимальная цена контракта – более 555 млн рублей.

Фото из архива «Континента Сибирь»

3Правительство Красноярского края провалило нацпроект «Экология» за 860 млн рублей

16 ноября Законодательное собрание Красноярского края заслушало отчет о реализации национального проекта «Экология» за 2021 год в регионе за 860 млн рублей. Депутаты пришли к выводу о том, что реализация нацпроекта не оказала существенного влияния на экологическую обстановку в регионе.

Фото из архива «Континента Сибирь»

4Контрольно-счетная палата Новосибирской области предложила пересмотреть условия ГЧП с «ВИС»

Контрольно-счетная палата Новосибирской области считает нецелесообразным увеличение финансирования строительства поликлиник в рамках ГЧП с «ВИС». Поэтому предлагается перевести работы на госконтракт или уменьшить выплаты по соглашениям в 2-3 раза. Об этом говорится в официальном сообщении КСП. 

Андрей Панфёров

5Андрей Панфёров: «Если мы хотим победить, то включаться надо всем»

В Новосибирске формируется именной батальон «Вега». О том, кто в него вступил, как идет подготовка и оснащение его бойцов, как влияют на моральный дух подразделения события в зоне спецоперации на Украине «Континенту Сибирь» рассказал командир отряда «Вега», подполковник АНДРЕЙ ПАНФЁРОВ.

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