Александр Мысик задержан по делу о ледовой арене Новосибирска

16 ноября был задержан глава муниципального учреждения «Метро МиР» Александр Мысик. Он подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве дорог к ледовой арене в Новосибирске.

Как стало известно «Континенту Сибирь», 16 ноября правоохранительными органами был задержан глава муниципального учреждения «Метро МиР» Александр Мысик. Ранее было возбуждено и принято к производству уголовное дело по строительству ледовой арены и капитальному строительству прилегающей к ней инфраструктуры в Новосибирске.

Напомним, что МП «Метро МиР» (ранее МУП «УЗСПТС») выступает в роли застройщика и заказчика строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог до новой ледовой арены. По данным источников «Континента Сибирь», было установлено, что при проведении работ использовались материалы, не отвечающие требованиям проектно-сметной документации.

Также было установлено, что грунты были недостаточно уплотнены в процессе строительства автодорожной призмы, из-за чего предстоит заново произвести расчёт устойчивости откосов насыпей и несущих способностей подпорных стен. На сегодня сделано заключение о том, что автодороги не могут быть введены в эксплуатацию из-за невозможности соблюдения качества и безопасности дорожного движения.

В связи с этим в отношении директора муниципального учреждения «Метро МиР» Александра Мысика, по данным источников «Континента Сибирь», было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

МП «Метро МиР» — организация, по поручению мэрии размещающая муниципальные заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирующая работу исполнителей контрактов.

Напомним, что генеральный директор подрядчика строительства ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, компании «ЭлинАльфа», получил штраф на 106 миллионов рублей.