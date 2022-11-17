Правительство Красноярского края провалило нацпроект «Экология» за 860 млн рублей

Алёна Золотова
 
Правительство Красноярского края провалило нацпроект «Экология» за 860 млн рублей
Фото из архива "Континента Сибирь"

16 ноября Законодательное собрание Красноярского края заслушало отчет о реализации национального проекта «Экология» за 2021 год в регионе за 860 млн рублей. Депутаты пришли к выводу о том, что реализация нацпроекта не оказала существенного влияния на экологическую обстановку в регионе.

Счетная палата Красноярского края представила результаты аудита реализации на территории региона нацпроекта «Экология», на который в 2021 году было выделено 860 млн рублей, из которых 350 млн рублей — средства краевого бюджета. При этом, речь идет лишь о 3% от заложенного финансирования на реализацию всех необходимых проектов. 

Аудиторы рассмотрели эффективность пяти региональных проектов в рамках направления «Экология». Как выяснила Счетная палата, на два регпроекта деньги не выделялись вообще — это «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов». Самый дорогой проект признан наиболее эффективным — на сохранение лесов выделено 61,3% от всего финансирования. 

На «Чистый воздух» было предусмотрено 35,8% от общего финансирования, однако большая часть денег оказалась направленной на строительство метрополитена и общественный транспорт. Напомним, что коррекция проектно-сметной документации красноярского метро не получила положительного заключения, на сегодня регион хочет взыскать 680 млн рублей с подрядчика работ.

Показатели регпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», по данным аудиторов, оказались занижены относительно 2020 года. По данным Счетной палаты, установлено лишь 33,6% контейнеров, переданных в муниципальную собственность.

Аудиторы отметили, что инвентаризация большинства объектов накопленного вреда окружающей среде с целью их ликвидации (например, рекультивация свалок) не может начаться из-за отсутствия скоординированных действий со стороны структур министерства экологии Красноярского края.

В ходе проверочных мероприятий также было установлено, показатели и результаты 3 из 5 регпроектов не соответствуют нормативной базе. Аудиторы также не нашли связь между результатами эффективности регпроектов и экологической ситуацией в регионе.

«Из заключения напрашивается вывод, что чиновники министерства экологии заняты непонятно чем. То есть, работа министерства экологии носит по большей части фиктивно-демонстративный характер» — резюмировал депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков. Он выложил в своем телеграм-канале также сам отчет.

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