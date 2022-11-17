Правительство Красноярского края провалило нацпроект «Экология» за 860 млн рублей

16 ноября Законодательное собрание Красноярского края заслушало отчет о реализации национального проекта «Экология» за 2021 год в регионе за 860 млн рублей. Депутаты пришли к выводу о том, что реализация нацпроекта не оказала существенного влияния на экологическую обстановку в регионе.

Счетная палата Красноярского края представила результаты аудита реализации на территории региона нацпроекта «Экология», на который в 2021 году было выделено 860 млн рублей, из которых 350 млн рублей — средства краевого бюджета. При этом, речь идет лишь о 3% от заложенного финансирования на реализацию всех необходимых проектов.

Аудиторы рассмотрели эффективность пяти региональных проектов в рамках направления «Экология». Как выяснила Счетная палата, на два регпроекта деньги не выделялись вообще — это «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов». Самый дорогой проект признан наиболее эффективным — на сохранение лесов выделено 61,3% от всего финансирования.

На «Чистый воздух» было предусмотрено 35,8% от общего финансирования, однако большая часть денег оказалась направленной на строительство метрополитена и общественный транспорт. Напомним, что коррекция проектно-сметной документации красноярского метро не получила положительного заключения, на сегодня регион хочет взыскать 680 млн рублей с подрядчика работ.

Показатели регпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», по данным аудиторов, оказались занижены относительно 2020 года. По данным Счетной палаты, установлено лишь 33,6% контейнеров, переданных в муниципальную собственность.

Аудиторы отметили, что инвентаризация большинства объектов накопленного вреда окружающей среде с целью их ликвидации (например, рекультивация свалок) не может начаться из-за отсутствия скоординированных действий со стороны структур министерства экологии Красноярского края.

В ходе проверочных мероприятий также было установлено, показатели и результаты 3 из 5 регпроектов не соответствуют нормативной базе. Аудиторы также не нашли связь между результатами эффективности регпроектов и экологической ситуацией в регионе.

«Из заключения напрашивается вывод, что чиновники министерства экологии заняты непонятно чем. То есть, работа министерства экологии носит по большей части фиктивно-демонстративный характер» — резюмировал депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков. Он выложил в своем телеграм-канале также сам отчет.