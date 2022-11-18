Контрольно-счетная палата Новосибирской области предложила пересмотреть условия ГЧП с «ВИС»

Контрольно-счетная палата Новосибирской области считает нецелесообразным увеличение финансирования строительства поликлиник в рамках ГЧП с «ВИС». Поэтому предлагается перевести работы на госконтракт или уменьшить выплаты по соглашениям в 2-3 раза. Об этом говорится в официальном сообщении КСП.

16 ноября заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Новосибирской области (далее — КСП) Павел Подковырин выступил с заключением на проект областного бюджета на 2023-2025 годы перед комитетом Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. По данным КСП, финансирование инвестиционных проектов региона в 2023 году планируется за счет федеральных кредитов (2 млрд рублей) и реструктуризации кредитной задолженности (4,5 млрд рублей). Расходы на реализацию инфраструктурных и новых инвестиционных проектов планируется финансировать за счет увеличения государственного долга области.

Предельный объем инвестиционного фонда региона превышен за счет увеличения обязательств по соглашениям, заключенным в прошлые годы.

«Например, по соглашению о строительстве 7-ми поликлиник объем расходов областного бюджета в 2025 году увеличился с 1,5 до 4,9 млрд рублей (предельный объем инвестиционного фонда на 2025 год – 5,2 млрд рублей). Для уменьшения расходов до предельного объема требуется сокращение ежегодных выплат по реализуемым соглашениям в 2-3 раза, либо перевод части проектов в форму госконтрактов», — говорится в отчете КСП. Аудиторы подчеркнули, что заключение новых дополнительных соглашений (предусматривающих увеличение стоимости по ГЧП) «нецелесообразно».

Депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин рассказал «Континенту Сибирь», что в случае с сокращением бюджета речь идет о соглашениях государственного-частного партнерства с «ВИС» по строительству поликлиник. Ранее в сентябре депутаты возмутились удорожанием строительства поликлиник более чем в два раза и срыву срока работ. По подсчетам Илюхина, строительство поликлиник должно обходиться дешевле, а качество выполненных работ он оценивает на уровне «ниже среднего».

«Все эти соглашения 6 раз менялись. Уже заключено 6 дополнительных соглашений к основному документу. Все это напоминает схему без вложений денег и махинацию, которая может принести убыток бюджету на 10 млрд рублей», — поделился Вячеслав Илюхин с «Континентом Сибирь».

Госэкспертиза подтвердила обоснованность увеличения стоимости проектно-сметных работ по поликлиникам в рамках ГЧП. Стоимость работ исчислялась в евро, а потом переводилась в рубли во время увеличения курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. По словам Вячеслава Илюхина, представители КСП в ходе заседания комитета подчеркнули это.

Теперь в планах депутата подсчитать реальную стоимость строительных работ по инфекционной больнице. По мнению Вячеслава Илюхина, ее стоимость также может быть завышена.