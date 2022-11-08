Вице-спикер новосибирского Заксобрания рассказал, когда элитный отряд «Вега» уйдёт на спецоперацию

Формируемый в Новосибирской области именной добровольческий батальон «Вега» отправится в зону проведения военной спецоперации в декабре. Об этом сообщил первый вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панфёров на встрече с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, также представляющий областное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО), встретился с заместителем председателя «головной» организации Николаем Овсиенко в связи с открытием в Новосибирске памятной стелы «Город трудовой доблести», сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как рассказал на встрече вице-спикер, добровольческий отряд «Вега», о формировании которого было объявлено в октябре, отправился на фронт в декабре.

«При непосредственном участии (Российского военно-исторического) общества идёт формирование именного добровольческого батальона «Вега», который в декабре убывает на территорию проведения специальной военной операции», – сообщил Николаю Овсиенко Андрей Панфёров, также заверив, что в расположении батальона будет присутствовать эмблема военно-исторического общества.

Вице-спикер новосибирского Заксобрания также отметил, что региональное отделение Российского военно-исторического общества собрало пожертвования на нужды мобилизованных и добровольцев на сумму более 78 млн руб. Сбор средств проходил в рамках проекта организации «Народ и армия едины».

«На эти деньги закуплено необходимое имущество и оборудование, которые безвозмездно переданы в военные части 41 общевойсковой армии», — отметил Андрей Панфёров.

В ходе встречи Андрей Панфёров также попросил зампредседателя РВИО посодействовать в создании военно-исторического парка на территории новосибирского военного городка №17.

По словам вице-спикера, за период своей работы региональное отделение общественной организации провело более 300 патриотических мероприятий, в том числе военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», собравший в 2022 году более 50 тыс. зрителей. Кроме того, областное отделение общества участвовало в организации 94 выставок новосибирского исторического парка «Россия – моя история».

Ранее Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь», что в отряд «Вега» набирается более 400 добровольцев, почти все они будут из Новосибирской области. По словам вице-спикера, в батальон могут вступить люди «с высокими морально-боевыми качествами и биографией, которая не вызывает вопросов», так как формирование будет представлять регион. Задачи отряда являются секретными.