Оборонное предприятие Новосибирской области расширяет мощности

Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Анозит» объявило тендер на реконструкцию для создания новых производств в рамках гособоронзаказа. Максимальная цена контракта – более 555 млн рублей.

ФКП «Анозит», ранее ФГУП «Куйбышевский химзавод», объявило аукцион на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа по объекту «Реконструкция для создания производств мелкодисперсных, высокодисперсных, ультра-дисперсных марок ПХА, модифицированного продукта марки «Д» с заданным гранулометрическим составом…». Заявки принимаются до 21 ноября. Дата окончания всех работ по контракту – 25 декабря 2022 года.

ФКП «Анозит» – единственный производитель в России перхлората аммония. Указом президента РФ №16 от 9 января 2006 года завод включен в перечень стратегических предприятий страны. В настоящее время ФКП «Анозит» производит различные марки перхлората аммония, обеспечивает бесперебойное снабжение предприятий смежников стратегически важным сырьем для производства высококонденсированных энергетических составов и других целей, а так же электрохимическую перекись водорода, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» провело аукцион на закупку беспилотных авиационных систем.