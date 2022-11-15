Оборонное предприятие Новосибирской области расширяет мощности

Жанна Гладкова
 
Оборонное предприятие Новосибирской области расширяет мощности
Фото из архива "Континента Сибирь"

Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Анозит» объявило тендер на реконструкцию для создания новых производств в рамках гособоронзаказа. Максимальная цена контракта – более 555 млн рублей.

ФКП «Анозит», ранее ФГУП «Куйбышевский химзавод», объявило аукцион на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа по объекту «Реконструкция для создания производств мелкодисперсных, высокодисперсных, ультра-дисперсных марок ПХА, модифицированного продукта марки «Д» с заданным гранулометрическим составом…». Заявки принимаются до 21 ноября. Дата окончания всех работ по контракту – 25 декабря 2022 года.

ФКП «Анозит» – единственный производитель в России перхлората аммония. Указом президента РФ №16 от 9 января 2006 года завод включен в перечень стратегических предприятий страны. В настоящее время ФКП «Анозит» производит различные марки перхлората аммония, обеспечивает бесперебойное снабжение предприятий смежников стратегически важным сырьем для производства высококонденсированных энергетических составов и других целей, а так же электрохимическую перекись водорода, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» провело аукцион на закупку беспилотных авиационных систем.

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