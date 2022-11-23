Владельцы новосибирской «Сыроварни» откроют хинкальную

Возглавляемая Виталием Брегадзе группа компаний «Бочкари», которая развивает в Новосибирске рестораны «Сыроварня» и Avocado Queen, готовится к открытию нового проекта – хинкальной. Она будет располагаться в здании около цирка, где сейчас находится ресторан «Бочкари».

О предстоящем открытии заведения под брендом «ПТИЧКА. Маленькая, но гордая хинкальная» сообщила сама группа компаний «Бочкари», разместив соответствующие вакансии на одном из сайтов по подбору персонала. Новая хинкальная будет располагаться на улице Челюскинцев рядом с цирком.



По данным ТГ-канала «Гастросибирск», заведение рассчитано на 40 посадочных мест и планирует открыть свои двери уже в начале декабря. Благодаря открытой кухне, посетители ресторана смогут видеть, как лепятся хинкали, выпекаются восточные лепешки в тандыре, готовится плов в казане, и шашлыки.

Барное меню, как ожидается, будет включать в себя традиционные армянские и грузинские вина, а также напитки собственного производства.

Напомним, что в сентябре 2022 года владельцы хинкальной «Мечтатели» запустили вторую точку под таким названием, на улице Ленина рядом с заведением Bliss. В свою очередь Наталья Ильина в ноябре 2011 года продала свою долю в хинкальной «Рэсторани», располагающейся в центре Новосибирска на улице Советской, Дмитрию Пискунову и Алексею Юрченко.