Подельники бывшего вице-мэра Новокузнецка осуждены за отмыв 18,5 млн рублей

Суд вынес приговор по уголовному делу подельников бывшего заместителя мэра Новокузнецка Андрея Федорчука. Совместно они отмыли около 18,5 млн рублей из бюджета при подготовке к весеннему паводку.

В феврале 2020 года сотрудники УФСБ России по Кемеровской области совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области задержали бывшего заместителя Новокузнецка Андрея Федорчука, его родственника и знакомого.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков отметил, что, используя служебное положение, при проведении электронного аукциона на выполнение противопаводковых мероприятий администрации Новокузнецка, заместитель главы города обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. Его комментарии приводит пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.



«Создав видимость производства работ с помощью муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый заместителя главы города, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако на основании недостоверных документов получила денежные средства — около 18,5 млн рублей, предусмотренные муниципальными контрактами. Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и произвел полный расчет с подрядчиком. Полученные противоправным способом денежные средства подельники легализовали, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям», — говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по Кузбассу.

Родственник Федорчука получил условное лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев и с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 400 000 рублей. Другой подельник приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее с экс-замглавы Новокузнецка было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В апреле 2021 года Андрея Федорчука приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением причинённого ущерба.