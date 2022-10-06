Новогоднюю иллюминацию оставят в Новосибирске в этом году ради решения проблем с освещённостью

Власти Новосибирска решили не отказываться от новогоднего украшения города в 2022-2023 годах из-за событий в стране. По словам мэра Анатолия Локтя, праздничная иллюминация решает проблему с недостаточной освещённостью мегаполиса.

О том, что Новосибирск в этом году традиционно украсят световые гирлянды, глава города сообщил на встрече с журналистами 6 октября, отвечая на один из вопросов.

«Недостаток нашего города – это недостаток света, особенно в зимний период, в вечернее, ночное время. Мы получаем много замечаний от новосибирцев (по этому поводу). Использование дополнительного освещения – это как раз решение этой проблемы. Это ещё и безопасность на дорогах. Поэтому отказываться от этого, наверное, смысла нет», — сказал Анатолий Локоть на «часе прессы» в четверг.

Как сообщалось ранее, на праздничное оформление Новосибирска в этом году планируется выделить более 2,5 млн руб.

Напомним, что в связи с проведением специальной военной операции на Украине и объявлением частичной мобилизации в России регионы стали отказываться от праздничных мероприятий. В частности, в Новосибирской области отменили салют в честь юбилея региона в конце сентября. В Сибири также перенесли торжества, приуроченные к 200-летию Омской области и 85-летию Алтайского края.

Кроме того, накануне стало известно, что новогодние празднования отменят в Калуге. При этом предназначенные для их проведения средства планируется направить на нужды мобилизованных.

Стоит отметить, что Новосибирск получил статус «новогодней столицы России» в 2022-2023 годах, в городе пройдёт соответствующая праздничная программа. В её рамках, в частности, запланирован фестиваль колокольного звона, куда съедутся звонари из разных регионов страны.