Более 2,5 млн рублей направят на праздничное оформление Новосибирска

В Новосибирске объявили аукцион на закупку уличных гирлянд в рамках праздничного и светового оформления улиц города. Украшения разместят на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Городской центр наружной рекламы».

Согласно документам, победитель торгов обязуется осуществить поставку и монтаж уличной гирлянды-перетяжки в рамках праздничного и светового оформления улиц Новосибирска к государственным и городским праздникам. Городские власти планируют приобрести 48 гирлянд длиной не менее 12 метров.

На гирлянде должна быть светодиодная перетяжка с вертикальными световыми нитями переменной длины от 0,5 м до 1,3 м. На конце каждой третьей нити установят прозрачный светящийся шар с мерцающими диодами. Рабочая температура уличного украшения составит от -45 до +50 градусов.

Отмечается, что монтаж гирлянд осуществляется на имеющиеся специализированные тросы, минимальное расстояние от земли до нижней точки украшения не должно быть менее 4,5 м. Гирлянду планируется разместить на Красном проспекте.

«Поставщик предоставляет гарантию качества на переданный товар в течение 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. <…> В случае если производителями товара установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему товару применяются гарантийные сроки, установленные производителями», — указано в документах.

Начальная цена контракта на проведение работ составляет более 2,5 млн рублей, источником финансирования выступают средства бюджета Новосибирска на 2022 финансовый год. Победитель аукцион обязан поставить товар и осуществить монтаж в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, ранее городские власти объявили поиск подрядчика на выполнение работ по созданию «умной смарт-снежинки» в рамках мероприятий открытия Новогодней столицы России. Такой статус Новосибирску присвоили в начале года.