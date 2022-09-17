В регионе не состоится фейерверк в день празднования 85-летия Новосибирской области. Такое решение принял губернатор Андрей Травников в связи с происходящим на Украине.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил запуск фейерверков в честь 85-летия Новосибирской области. Салют обещали устроить в завершение трёхдневных праздничных гуляний 24 сентября.

«Что касается фейерверка, всё-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда … окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет»,— приводит слова губернатора Telegram-канал «Новосибирь».

В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили заявление губернатора об отмене шоу в связи с «его неуместностью в данный момент».

Напомним, что 13 сентября была опубликована программа празднования 85-летия Новосибирской области. 15 сентября губернатор Андрей Травников вручил награды почётным жителям региона.