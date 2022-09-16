В правительстве Новосибирской области 15 сентября прошла торжественная церемония вручения государственных и областных наград за вклад в развитие региона, приуроченная к его 85-летию. Почётных званий и грамот удостоился 61 житель области, в том числе представители бизнес-сообщества, защищающие права предпринимателей.

Почётные награды в большом зале областного правительства 15 сентября вручали глава региона Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В мероприятии также приняли участие члены правительства Новосибирской области, депутаты областного парламента, сенатор Федерации ФС РФ Владимир Городецкий и представители трудовых коллективов.

Как подчеркнул перед вручением наград Андрей Травников, церемония открывает череду мероприятий, приуроченных к 85-летию региона. Он отметил, что с момента предыдущего юбилея — за последнюю пятилетку – регион достиг основных поставленных целей в своём развитии.

«Очевидно, что весь секрет – в людях. Сюда всегда стремились особенные люди, которые старались делать всё лучше, быстрее, масштабнее, чем на других территориях. Сегодня в этом зале также люди, руководители своих коллективов, гордясь которыми, мы можем говорить, что Новосибирская область имеет удивительную динамику своего развития. Вклад многих из присутствующих в этом зале повлиял на развитие не только нашего региона, но и всей России», – сказал губернатор.

В числе награждённых – представители бизнеса, занимающиеся защитой предпринимательского сообщества. Отметить их работу предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, руководствуясь принципом «pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») – за оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе.

Так, звание заслуженного работника транспорта Новосибирской области получил генеральный директор ООО «Транспорт-Сконто», президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, почётная грамота региона вручена вице-президенту Ассоциации малоформатной торговли, исполнительному директору новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталии Кошелевой, звание заслуженного юриста Новосибирской области присвоено генеральному директору ООО «Сибирская юридическая компания», президенту Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергею Карпекину.

Как отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Николай Мамулат, все награждённые в этой категории на протяжении многих лет входят в состав Общественного Совета Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области и участвуют в решении проблем регионального бизнеса. Они выявляли нарушения прав предпринимателей, готовили обращения к органам власти и помогали совершенствовать законодательство.

«Каждый из них вносит большой вклад в развитие предпринимательства и улучшение делового климата. И сегодня эта работа отмечена правительством Новосибирской области. Что очень значимо и ценно, поскольку показывает серьёзное внимание к общественной правозащитной деятельности в сфере защиты прав предпринимателей», – подчеркнул Николай Мамулат.

«Хочется поблагодарить Николая Мамулата за то, что он отметил представителей бизнес-защитников. Получить такую награду очень ценно, это значит, что твою работу ценят не только предприниматели, но и правительство региона. Среди предпринимателей Новосибирской области, с которыми я работаю, 99% — эти благотворители, меценаты, волонтёры. Я знаю, какой вклад они вносят в развитие социальной сферы города и области. Это и наполнение бюджета, и нахождение региона в рейтинге по условиям ведения предпринимательской деятельности, предпринимательскому климату. Я ещё раз получила подтверждение, что моя работа необходима», — прокомментировала «Континенту Сибирь» получение награды Наталья Кошелева.

Кроме того, Орденом Александра Невского награждён советник Российской академии наук, основатель Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН Алексей Конторович, Орден Пирогова вручен начальнику Новосибирского областного клинического госпиталя Елене Головко, медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоился первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, инженер по эксплуатации ООО «АльфаГазСтройСервис» Владимир Гузанов, первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, старший лётчик-испытатель филиала АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» Сергей Шевчук. С полным списком награждённых можно ознакомиться на сайте правительства Новосибирской области.

Напомним, что в сентябре Новосибирская область отмечает 85-летие. Концепция его празднования была утверждена в марте 2022 года.