В связи с антироссийскими санкциями недружественных стран угроза остановки деятельности транспортных компаний в ближайшие месяцы становится реальной. В первую очередь из-за дефицита запчастей. Уже сейчас многие предприятия вынуждены часть своего автопарка использовать в качестве «доноров» запчастей для тех машин, что еще выполняют задачи по транспортировке грузов.

«Большая семерка» европейских автопроизводителей прекратила поставку своей техники и запчастей в Россию. Запасы комплектующих и расходных материалов на российских складах заканчиваются. Из-за их дефицита произошел резкий скачок цен. Все это может привести к серьезным последствиям уже в ближайшее время: резко сократится количество транспортных средств «на ходу», что приведет к росту тарифов на перевозки. А это в результате отразится на стоимости товаров народного потребления, продуктов питания, а также на цене топлива и лекарств.

Вот несколько примеров подорожания запчастей и расходных материалов за два месяца (март и апрель). Масляный фильтр Vektor подорожал на 90%, моторное масло ZIC — на 67%, шина Cordiant — на 88%. СТО в разных городах страны по данным членов СААП подняли стоимость нормо-часа как правило на 30-40%, а в ряде случаев, на 80-100% и даже на 200%.

Абсолютное большинство перевозчиков использует грузовые магистральные транспортные средства европейского производства, которые доказали свою более высокую эффективность по сравнению с отечественной и китайской техникой. Возможно, в долгосрочной перспективе в структуре российского автопарка доля отечественных грузовиков и автопоездов из Китая увеличится. Но сейчас российским транспортным компаниям срочно нужны в первую очередь запчасти к технике европейского производства.

Для решения проблемы наша ассоциация предлагает в качестве временной меры создать условия для льготного ввоза на территорию Российской Федерации подержанных (не старше трех-пяти лет) магистральных тягачей производства европейских автозаводов. Ввоз такой техники необходимо на время полностью освободить от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора.

Это предложение несколько дней назад мы отправили в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина. Очень надеемся, что будем услышаны. Считаем, что эта мера позволит в короткие сроки эффективно решить вопрос с дефицитом грузовых транспортных средств и запчастей к ним в России.

Дефицит запчастей — это самая острая сейчас проблема, но, к сожалению, не единственная. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ стали недоступными кредиты и лизинг, сокращение импорта привело к снижению заказов на перевозки. Если в марте многие перевозчики еще говорили о более-менее нормальном объеме заказов, то в апреле лишь единицы отвечают, что у них все хорошо. Многие же фиксируют резкое — на 20-30% — снижение объема перевозок.

В наибольшей степени пострадали те, кто занимался перевозками грузов из Москвы. Столица в последние тридцать лет была главным перевалочным центром, откуда импортные товары развозились по всей стране. Сейчас поток импорта сильно сократился и везти из Москвы и Подмосковья стало практически нечего. Это привело к падению тарифов на перевозки. Например, на рейсе «Москва – Новосибирск» тариф снизился с 250 тысяч рублей до 110-137 тысяч рублей.

Правительство сейчас многое делает для того, чтобы быстро решить проблемы, возникшие в экономике, в том числе, на рынке автомобильных грузоперевозок, оперативно откликается на предложения бизнеса. Но некоторые предложения вызывают у меня настороженность. Как лекарство от кризиса иногда предлагают узаконить вседозволенность: разрешить отступление от нормативов и правил. Например, высокопоставленные чиновники озвучили предложение временно освободить от весового контроля (в том числе посредством автоматических пунктов весогабаритного контроля) транспортные средства, осуществляющие перевозку товаров первой необходимости (продовольственных и непродовольственных).

Отмена весового контроля не только не окажет никакой поддержки перевозчикам, а напротив нанесет их бизнесу значительный ущерб! Дело в том, что условия транспортировки грузов на рынке и так диктуют грузоотправители, а при изменении правил игры у них появится соблазн и реальная возможность принудить перевозчиков к перегрузу транспортных средств. Все это приведет к разрушению дорог, которые и так находятся в плачевном состоянии.

Однако возможен и другой подход к решению этой проблемы. Достаточно настроить рамки АПВГК таким образом, чтобы фиксация осевой нагрузки была с учетом 10-процентной погрешности. Такая мера может быть принята на региональном уровне и позволит сохранить региональные дороги и в тоже время избавит перевозчиков от необоснованных штрафов за незначительный перегруз.

На федеральном уровне шаг в этом направлении уже сделан. Президент России Владимир Путин 15 апреля 2022 года подписал закон № 92 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ предусматривает целый ряд антикризисных мер и среди них, в частности, увеличение с 2 до 10 процентов нештрафуемого порога за превышение нагрузки на ось. Но полноценно эта мера войдет в силу только когда отменят и штрафы за превышение весовых норм в пределах от 2% до 10%, предусмотренные сейчас кодексом об административных правонарушениях.

Какие еще меры кроме отмены таможенных пошлин на ввоз подержанных грузовиков необходимы для спасения отрасли автоперевозок? В своем профессиональном кругу мы постоянно обсуждаем эту тему, и большинство сходится во мнении, что в первоочередной круг мер должны входить:

— временный мораторий на действие системы «Платон» до тех пор пока государство не обеспечит должный контроль за платежами от всех участников рынка. Сейчас многие уклоняются от платежей в систему, что создает неравные условия на рынке, дает преимущества недобросовестным перевозчикам.

— снижение для транспортных компаний НДС до 10%.

— отмена транспортного налога

— внесение изменений в статью 12.21.1 КоАП — о не взимании штрафов за превышение разрешенных габаритов транспортного средства на величину не более 10 см, а также за превышение осевой нагрузки транспортного средства не более 10%.

— реальная, а не на словах, отмена внеплановых проверок бизнеса.

Но на самом деле, все эти меры, хотя и важны, но второстепенны. Самое главное для нас, чтобы работала экономика страны в целом. Перевозчик — он в цепочке экономических взаимоотношений стоит где-то в конце. Будут в стране работать заводы и фабрики, сельхозпредприятия и рыболовецкие суда, значит, их продукция будет поставляться в магазины. И тогда у перевозчиков будет работа. А если мы остались без импортных товаров, а сами ничего не производим, то кому в таком случае нужен перевозчик?

Сами перевозчики мне говорят: «Для нас крайне важно, чтобы как можно быстрее «задышала» отечественная промышленность, экономика в целом. Тогда у нас будут заказы». А чтобы экономика «задышала», ей нужен дешевый кредит. Поэтому самая главная сейчас задача, самая главная мера поддержки для нас — снижение ключевой ставки Центрального банка. Она душит бизнес сильнее, чем все санкции вместе взятые. И вторая задача — создать в стране понятные, стабильные условия ведения бизнеса. Любого! Не только в сфере перевозок. А что это значит в современных условиях? Приоритет развитию отечественного производства, стимулирование спроса, стабильность рубля. Обеспечьте это, и все остальное бизнес, уверен, сделает сам!