Несколько жителей регионов Сибири, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в работе и общественной деятельности, получили государственные награды, сообщает аппарат Полпреда президента РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО). Среди награжденных — медик, педагоги и работники АПК.

Президентским указом за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского награждена замдиректора Кузбасского центра медицины катастроф имени профессора И.К. Галеева Анна Чикрина.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» получила завкафедрой Байкальского государственного университета Ирина Смирнова, кроме того почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» было присвоено директору института Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Алексею Хорешку.

Помимо того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградили двух педагогов из Новосибирской области — учителя средней общеобразовательной школы №3 в Куйбышевском районе Марину Кочергину и директора Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса Константина Чугаева. Почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоилась также учитель новосибирского Экономического лицея Светлана Белова.

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