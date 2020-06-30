Первую тройку «Партии Роста» на выборах в Заксобрание Новосибирской области возглавят дамы

На конференции регионального отделения «Партии Роста», прошедшей 29 июня в Новосибирске, была сформирована первая тройка списка партии на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и выдвинуты кандидаты практически на всех одномандатных округах.

«Локомотивами» списка кандидатов «Партии Роста» на выборах в Заксобрание стали женщины. Возглавила первую тройку исполнительный директор Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. Второе место в списке у директора некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» Наталии Пятых. Замыкает тройку новосибирская спортсменка по вольной борьбе, мастер спорта России международного класса, тренер СК «Обь» Татьяна Самкова.

«Все три кандидатуры партийцы поддержали единогласно. Сегодня обсудили стратегию дальнейшей избирательной кампании. Начинаем сбор подписей», – рассказал на страничке «Партии Роста» в ВКонтакте руководитель предвыборного штаба «Партии Роста» в Новосибирской области, сотрудник аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Эрнест Мингазов.

Как рассказала «Континенту Сибирь» Наталия Пятых, она впервые примет части в выборах как кандидат в депутаты. «Я возглавляю несколько общественных организаций. Но в последнее время все чаще сталкиваюсь с тем, что общественников никто не слышит и не принимает всерьез. Мандат депутата – это возможность защищать нашу отрасль, которая сегодня испытывает наибольшие трудности. И, безусловно, все предпринимательское сообщество, потому что у нас сегодня малый и средний бизнес получает поддержку только на бумаге. Реальной помощи очень мало. Борис Титов на нашей встрече был удивлен, что практически во всех регионах есть собственные программы поддержки помимо федеральных, а в Новосибирской области региональной мер поддержки нет. Так что своей задачей вижу, если меня изберут депутатом, помощь и содействие предпринимательскому сообществу».

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

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