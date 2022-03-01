Утверждена концепция празднования юбилея Новосибирской области

Оргкомитет по подготовке к 85-летию Новосибирской области утвердил специальную праздничную программу мероприятий. Основные события запланированы в регионе на осень.

Новосибирская область отмечает в 2022 году свой 85-летний юбилей. Как сообщает пресс-служба областного правительства 1 марта, различные общественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе в формате онлайн, будут проходить в регионе в течение года. При этом основные активности запланированы на осень.

В рамках подготовки к событию создадут специальную интернет-платформу, где будет размещаться информация о главных мероприятиях праздника.

Как сообщили в оргкомитете по подготовке к мероприятию, праздничная символика и специально созданный бренд «Новосибирь-85» сохранит преемственность с официальным названием региона, при этом сделает акцент на том, что Новосибирская область воплощает образ современной Сибири.

«С момента своего образования 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на смену Сибири «традиционной»: старой, купеческой, деревянной. Все эти годы наш регион динамично развивался. Новосибирская область сегодня – это территория возможностей и роста, крупнейший научный и логистический центр. Активное развитие экономики и социальной сферы, готовность к изменениям, становление региона как крупного научного и культурного центра страны, взаимодействие с партнерами по всему миру, значительный вклад в развитие авиации и высокотехнологичных отраслей промышленности – всё это объединилось в единое целое, в бренд Новосибирской области», – цитирует областное правительство директора исторического парка «Россия – моя история» Алексея Пронина.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал перспективы проведения в регионе Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023.