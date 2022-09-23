В Новосибирске впервые пройдёт фестиваль колокольного звона

В Новосибирске в рамках программы «Новогодняя столица России» впервые пройдёт фестиваль звонарского искусства. В нём примут участие представители всех федеральных округов страны.

Мероприятие пройдёт 7 января 2023 года на Михайловской набережной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Новосибирска, в звонарском искусстве с жителями областного центра сразятся представители городов всех федеральных округов России, а именно Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Каргополя, Колывани, Крыма, Краснодара, Волгограда и Ставрополя.

Мероприятие пройдёт в формате концертной программы. Участники будут играть на передвижных колокольнях, которые установят на набережной. Помимо этого, звонари выступят на закрытой площадке и в одном из новосибирских храмов.

В организации фестиваля городским властям поможет Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии, уже имеющий опыт в проведении подобных мероприятий – при участии структуры прошло около 15 звонарских фестивалей для взрослых участников и 10 – для детей.

Напомним, что в конце 2022 – начале 2023 года в Новосибирске пройдёт праздничная программа «Новогодняя столица России» — этот статус перешёл городу от Нижнего Новгорода. Планируется, в частности, разбить специальные площадки, где будут представлены особенности всех федеральных округов страны.