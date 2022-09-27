Власти Омской области отменили празднование 200-летия региона из-за мобилизации

В Омской области отменены праздничные мероприятия, посвящённые 200-летию региона. По словам губернатора Александра Буркова, «одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно».

Об отмене торжественных мероприятий в честь юбилея Омской области глава региона Александр Бурков объявил в своём Telegram вечером 26 сентября.

Губернатор отметил, что при подготовке к празднику было проделано много работы. В её рамках, в частности, в Омскую область были приглашены гости из «дружественных» регионов и стран.

«Но последние события накладывают особый отпечаток на все торжества. Сегодня в повестке — совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно — это диаметрально противоположные вопросы. Сейчас же в приоритете те задачи, которые перед нами поставил президент», — сообщил Александр Бурков.

По словам губернатора, 200-летие региона будет отпраздновано «в более подходящей обстановке». При этом запланированные мероприятия в рамках открытия спорткомплекса «G-Drive Арена» и турнира смешенных единоборств SFC-5 в Омской области состоятся. Кроме того, на одной из мобилизационных баз региона выступит группа «Любэ».

Напомним, что ранее в Омской области объявили об отмене праздничного салюта в честь юбилея региона. Решение объяснили событиями на Украине.

Празднования в честь 200-летия Омской области были запланированы на 1 октября. В программу мероприятий входили фестиваль муниципальных районов, организация фото- и гастрозон, а также выступления музыкантов, в том числе группы «Любэ».

Праздничный салют в честь юбилея региона был также отменён в Новосибирской области. Он был запланирован на 24 сентября.