Власти Омской области отменили праздничный салют в честь 200-летия региона

Губернатор Омской области Александр Бурков отменил салют в честь празднования 200-летия региона. Ранее в Новосибирской области приняли решение об отмене фейерверка в день празднования 85-летия региона в связи с происходящим на Украине.

Об отмене праздничного салюта в честь 200-летия Омской области сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Александра Буркова.

«Что касается салюта, я принял решение его отменить — сейчас не время для залпов. Но я уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его <…>», — указано в сообщении главы региона.

При этом сам праздник состоится. Он пройдет в Омске 1 октября. По данным пресс-службы правительства Омской области, в рамках празднования 200-летия региона запланирован Фестиваль муниципальных районов, его основная цель — рассказать жителям и гостям праздника об уникальных достижениях муниципальных районов Омской области.

На празднике можно будет увидеть экспозиции музея-заповедника «Старина Сибирская» и Большереченского зоопарка, познакомиться с туристическими маршрутами и достопримечательностями региона.

По словам губернатора Александра Буркова, в рамках мероприятия запланированы выступления музыкантов, артистов, ремесленников и кулинаров, на площадках праздника будут работать тематические фото, гастрозоны и другое. Завершится праздник бесплатным концертом группы «Любэ».

Отметим, 17 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил запуск фейерверков в честь 85-летия Новосибирской области. Решение также принято в связи с происходящим на Украине. Праздничный салют должен был состояться 24 сентября.